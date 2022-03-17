«Вычистили полностью»: кадры разгромленного гипермаркета в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров посетил здание мариупольского продуктового торгового центра. Неизвестно, что произошло - возможно продукты раскупили местные жители либо это результат мародерства со стороны националистов.

«Полки пустые, на полу поддоны, разбитые бутылки, мусор. Судя по тому, что в этих магазинах-складах обычно товары хранятся на верхних стеллажах - а они пусты, вычистили магазин полностью», - рассказал корреспондент.

23-й квартал Мариуполя потерпел бедствие. Народ выходит со стороны складов, которые открыла Народная милиция. Граждане пытаются взять как можно больше провизии, ведь последние три недели они провели без воды, еды и отопления. Десятки тысяч человек до сих пор сидят в подвалах, многие из них - с детьми.