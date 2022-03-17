Путин призвал банк ПСБ активно развивать свою деятельность в Крыму

Президент России Владимир Путин призвал активнее развивать бизнес на территории полуострова Крым. Особое внимание он уделил банковским организациям. Банк ПСБ, по словам Путина, уже приступил к активности на данной территории - следует активно поддерживать все сферы жизни на полуострове и развивать инфраструктуру. Об этом Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием - это Промсвязьбанк - он в принципе уже присутствует на полуострове, но учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире. Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что сейчас весь отечественный бизнес, который до этого опасался санкционного давления со стороны Запада, может спокойно разворачивать свою деятельность в Крыму, открывая новые ниши рынка. При этом власти будут поддерживать данные бизнес-инициативы.