МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены, уточнили в российском военном ведомстве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов в Киевской области.
По данным российского военного ведомства, позиции были обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по ним был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ поразила 46 военных объектов Украины за сутки, включая дивизион С-300.
До этого Минобороны опубликовало кадры уничтожения экипажами Су-25 ВКС РФ складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Задание выполнялось парами со средних и малых высот.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов