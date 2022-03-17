МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов в Киевской области.

По данным российского военного ведомства, позиции были обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по ним был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ поразила 46 военных объектов Украины за сутки, включая дивизион С-300.

До этого Минобороны опубликовало кадры уничтожения экипажами Су-25 ВКС РФ складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Задание выполнялось парами со средних и малых высот.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов