МО РФ: ВС России авиаударом уничтожили украинский арсенал с ракетами для «Точки-У» под Ровно

Вооруженные силы РФ вечером 16 марта нанесли авиационный удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У"», - сказал он.

Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС РФ сбиты в воздухе украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2», добавил Конашенков.

По словам генерал-майора, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 ЗРК, в том числе дивизион С-300, одна установка РСЗО, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов