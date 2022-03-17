Путин: весь бизнес РФ, который боялся санкций Запада, может приходить в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас весь отечественный бизнес, который до этого опасался санкционного давления со стороны Запада, может спокойно разворачивать свою деятельность в Крыму, открывая новые ниши рынка. При этом власти будут поддерживать данные бизнес-инициативы. Об этом глава Российского государства сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати и банки, на полуостров и активно работать в регионе», - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что воссоединение Крыма с Россией было правильным решением и это доказывает происходящая ситуация в Донбассе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках «диванной армии» Украины ввести в заблуждение жителей полуострова фейковыми новостями и дестабилизировать ситуацию в регионе.