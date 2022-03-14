ПСБ сохраняет бесперебойность сопровождения поставок государственным заказчикам

ПСБ сохраняет непрерывность расчетов по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа: с начала 2022 года количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации, проводимых ПСБ, превысило 60 тысяч в день.

«В пиковые дни при выплате заработной платы и налогов у клиентов банка - исполнителей гособоронзаказа появляется потребность в одновременном совершении большого объема платежей. Мы выстроили все банковские технологии и процессы так, чтобы независимо от внешних ситуаций не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении гособоронзаказа и обеспечении поставок государственным заказчикам. Расчетные центры ГОЗ ПСБ работают в регионах страны с разными часовыми поясами, что помогает распределять нагрузки и работать во всех часовых поясах, что позволит нам и в дальнейшем увеличивать объемы сопровождаемых контрактов и число совершаемых по ним операций при условии обеспечения своевременности обработки платежей», - отметила вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.

ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения бесперебойного открытия отдельных счетов и проведения расчетов по ним в банке созданы пять расчетных региональных центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей территории России, и специализированный контакт-центр, в котором предприятия могут оперативно получить любую консультацию по вопросам банковского сопровождения контрактов ГОЗ.