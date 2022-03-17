МО РФ: из биолаборатории США под Одессой вывезены биоотходы в попытке замести следы

Из биолаборатории США под Одессой вывезены биоотходы в попытке замести следы, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«В попытке замести следы, биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Все указанные факты фиксируются Министерством обороны для последующей правовой оценки», - сказал он.

По словам Кириллова, в российском военном ведомстве изучают полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы, касающиеся военно-биологических программ США и их союзников по НАТО.

В Минобороны представили документ, прямо указывающий на участие Пентагона в финансировании таких проектов. По словам Кириллова, местные сотрудники лабораторий США на Украине не представляют об истинных целях исследований.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов