В МО РФ напомнили о незаконных биологических исследованиях США на гватемальцах

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Начальник войск РХБЗ также связал произошедшую в 2018 году в ЛНР и ДНР вспышку туберкулеза с деятельностью биологических лабораторий США на Украине.

Также Кириллов заявил, что местные сотрудники лабораторий США на территории Украины не представляют истинных целей исследований и «используются втемную».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов