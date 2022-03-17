В МО РФ напомнили о незаконных биологических исследованиях США на гватемальцах
В Минобороны России напомнили о незаконных биологических исследования США на гражданах Гватемалы. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома», - заметил Кириллов.
По словам Кириллова, Россия много раз призывала обнародовать данные о военно-биологической деятельности Пентагона в третьих странах. Но коллективный Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, всегда блокировал эту инициативу. США предпочитают проводить исследования «чужими руками» и в обход международных обязательств.