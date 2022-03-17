МО РФ: при ликвидации биолаборатории США под Одессой украинских сотрудников не пускали в здание

В Министерстве обороны России сообщили подробности работы американских биолабораторий, располагавшихся на территории Украины. В соответствии с документами, оказавшимися в распоряжении ведомства, отобранные там биопробы были переданы в третьи страны, такие, как Германия, Великобритания и Грузия.

Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к работам по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа с высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. В МО РФ подчеркнули, что работа данного должна стать предметом международного расследования.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в американских лабораториях продолжаются попытки уничтожения биоматериалов и документации. Так, в ходе таких действий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское работающие сотрудники, являющиеся гражданами Украины, даже не допускались в здание.