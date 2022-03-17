Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны России: США на Украине изучали передачу человеческих болезней через летучих мышей

10:20 17.03.2022
Об этом стало известно из документов, полученных в американских лабораториях на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: freepik.com
Читайте нас на:

В американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, ссылаясь на полученные от сотрудников лабораторий документы.

«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», - заявил Конашенков на брифинге.

Подобные исследования, по данным Минобороны РФ, проводили на регулярной основе в течение многих лет.

Также Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ вечером 16 марта нанесли авиационный удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС РФ сбиты в воздухе украинские вертолеты, а также 12 беспилотников.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:20 Армия
Видео
Минобороны России: США на Украине изучали передачу человеческих болезней через летучих мышей
05:02 Армия
Видео
Сверхманевренное прикрытие: как боевые вертолеты РФ выполняют сопровождение колонн на Украине
10:21 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала спецоперации
09:47 В стране и мире
Видео
Жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами
09:14 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что страны-поставщики оружия Украине создают сами себе проблемы
Популярное
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.