Минобороны России: США на Украине изучали передачу человеческих болезней через летучих мышей

В американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, ссылаясь на полученные от сотрудников лабораторий документы.

«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», - заявил Конашенков на брифинге.

Подобные исследования, по данным Минобороны РФ, проводили на регулярной основе в течение многих лет.

Также Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ вечером 16 марта нанесли авиационный удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС РФ сбиты в воздухе украинские вертолеты, а также 12 беспилотников.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов