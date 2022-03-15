Аксенов заявил о попытках украинской «диванной армии» дестабилизировать ситуацию в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках «диванной армии» Украины ввести в заблуждение жителей полуострова фейковыми новостями и дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Вся "диванная армия" Украины все удары пытается наносить в социальных сетях. В первую очередь это дезинформация граждан, с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму», - сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24»

По мнению главы Крыма, основная фишка украинских националистов - это запугивание мирных жителей.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал, как в России разоблачают фейки про специальную военную операцию РФ по защите ДНР и ЛНР. Напомним, что президентом Российской Федерации был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.