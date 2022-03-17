Мишустин: в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в мае в стране начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет для семей с низкими доходами.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», - заявил Мишустин на заседании правительства России.

Также он объявил о снятии ограничений на перемещения между Россией и Белоруссией. По словам Мишустина, ограничения будут сняты с завтрашнего дня, 18 марта. Мишустин добавил, что лучшим ответом на санкции будет продолжение интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Ранее в Кремле заявили о невозможности дефолта в России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.