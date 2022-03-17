Мишустин объявил о снятии ограничений на перемещения между РФ и Белоруссией с 18 марта

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о снятии ограничений на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии с полуночи 18 марта.

Об этом премьер заявил на заседании правительства. Мишустин отметил, что вопрос ранее обсуждался с премьером РБ Романом Головченко, и что решение согласовано с президентом.

«С 00.00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», - сказал глава правительства.

Напомним, ранее российские граждане могли въехать на территорию Белоруссии по внутреннему паспорту и находиться в стране только 90 дней. Виза для этого не требовалась.

Ранее Мишустин сообщил о готовности плана реагирования на антироссийские санкции. По его словам, правительство РФ включило в него более сотни различных инициатив.