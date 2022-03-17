Сотрудники ОАК в разных регионах провели акцию в поддержку Вооруженных сил России и жителей Донбасса

Сотрудники предприятий ОАК в разных регионах России провели акции поддержки Вооруженных сил Российской Федерации и жителей Донбасса.

Участники акции выстроились в форме латинской буквы буквы Z, которую наносят на технику ВС РФ, выполняющую задачи в ходе спецоперации на Украине. Акции прошли на предприятиях ОАК по всей России: в Таганроге, Воронеже, Ульяновске, Новосибирске и в Нижнем Новгороде.

Ранее акции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите республик Донбасса, прошли во многих российских городах и за рубежом.