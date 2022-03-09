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Единство народов: в сирийском Хомсе прошел митинг в поддержку спецоперации России на Украине

05:00 09.03.2022
В мероприятии приняли участие около 20 тысяч человек, которые высказали поддержку России, а также поблагодарили ее за помощь САР.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сирии продолжается флешмоб «Z». Граждане страны выходят на улицы с русской символикой и выражают поддержку действиям России по защите Донбасса. События вокруг Украины здесь расценивают одинаково положительно. Сегодня митинг прошел в Хомсе, в крупном университете Аль Баас, где учатся 120 000 студентов.

«Я на третьем курсе, моя специальность биология, я буду преподавателем в школе. Сирийский народ, вся Сирия вместе с русским народом. Мы вышли чтобы поддержать Россию в ее борьбе. Мы выражаем полную солидарность с Россией. Выражаем полную поддержку», - сообщила пришедшая на митинг студентка Ахлям Месте.

В одном строю сегодня и ученики и преподаватели. Всего на акцию пришло около 20 тысяч человек. Связь с событиями в далеких странах ощущается не только через транспаранты, но и напрямую, через людей: Анастасия Колескина живет в Хомсе, а ее родственники в донецком Дебальцево.

«Эта операция вынужденная, без нее обойтись было невозможно. И Сирия, сирийцы, и именно партия Аль-Баас хотели выразить благодарность и поддержку курсу российского руководства и курсу военных на поддержание мира и на освобождение от неонацизма и терроризма, которые сейчас гуляют на Украине», - высказалась Анастасия Колескина.

Связь с родней прервалась во время боевых действий, но Анастасия надеется, что все будет хорошо. Также же хорошо, как сейчас на ее второй, сирийской родине.

В оценке ситуации вокруг Украины сирийцы опираются прежде всего на свой личный военный опыт. Говорят, что и здесь, и там видно, откуда дуют ветры политики. Не стесняются резких сравнений. Ректор университета пожелал победы русским воинам.

«Русский народ с нами, и армия России с нами, и мы сейчас вместе с Россией», - сказал на митинге ректор университета Аль Баас доктор Абдель-Басет Аль-Хатиб.

Оркестр тем временем сыграл все русские песни, какие только известны на Ближнем Востоке. Похожие акции запланированы и в других городах Сирии. На них приходят тысячи человек.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов 

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