В Петербурге прошел масштабный автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине

Колонна автомобилей с российскими флагами проехала по улицам Санкт-Петербурга. Таким образом жители северной столицы выразили поддержку нашим военным, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

К акции присоединились не менее 200 машин. На каждом кузове водители наклеили узнаваемый символ поддержки российской армии - букву Z. Стартовал автопробег от ледокола «Красин» на Васильевском острове, затем участники двинулись к Невскому проспекту.

О начале военной спецоперации на Украине 24 февраля сего года объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что целью мероприятия является не оккупация украинской территории, а защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.