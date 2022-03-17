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Минобороны России показало, как идет служба на блокпостах ВДВ РФ в Киевской области

12:29 17.03.2022
Отдельное внимание уделяется выявлению диверсионных групп украинских националистов - они маскируются под гражданских и нападают на мирных жителей, желающих покинуть Киев. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры несения службы на блокпостах подразделениями ВДВ в Киевской области. Военнослужащие оборудуют блокпосты и несут на них службу в целях обеспечения безопасности воинских колонн и передвижения жителей населенных пунктов области. 

Блокпосты оборудуются на выездах из контролируемого района. На наиболее потенциально опасных участках развернуты взводные опорные пункты. Десантники обеспечивают безопасность движения и проверяют транспортные средства местных жителей, досматривают перевозимые грузы. 

Отдельное внимание уделяют выявлению диверсионных групп украинских националистов - они маскируются под гражданских и нападают на мирных жителей, желающих покинуть Киев. 

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что с начала операции удалось уничтожить 181 украинский самолет и вертолет, а также 172 беспилотника.

Также сообщается, что российская авиация поразила 46 военных объектов Украины за сутки, включая дивизион С-300.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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