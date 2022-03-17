Авиация ВС РФ поразила 46 военных объектов Украины за сутки, включая дивизион С-300

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ за сутки поразила 46 военных объектов Украины, включая дивизион С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», - сказал он.

По словам генерал-майора, за последние 24 часа авиация и средства ПВО ВКС РФ сбили в воздухе украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 БПЛА, включая три «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотника, 170 ЗРК, 1 379 танков и других боевых машин, 133 РСЗО, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов