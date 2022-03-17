ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала спецоперации

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата», - сказал Конашенков.

Кроме этого, по его словам, уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронемашин, 133 единицы РСЗО, 514 минометов и орудий полевой артиллерии. Также уничтожено 1 168 единиц украинской специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков рассказал о том, что Вооруженные силы России авиационным ударом уничтожили украинский арсенал с ракетами для комплекса «Точка-У» в Ровенской области.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, наступающая группировка ДНР продвинулась на четыре километра за сутки наступления в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов