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ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала спецоперации

10:21 17.03.2022
Кроме этого, уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронемашин, 133 единицы РСЗО, 514 минометов и орудий полевой артиллерии. Также уничтожено 1 168 единиц украинской специальной военной автомобильной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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В Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата», - сказал Конашенков. 

Кроме этого, по его словам, уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронемашин, 133 единицы РСЗО, 514 минометов и орудий полевой артиллерии. Также уничтожено 1 168 единиц украинской специальной военной автомобильной техники. 

Также Конашенков рассказал о том, что Вооруженные силы России авиационным ударом уничтожили украинский арсенал с ракетами для комплекса «Точка-У» в Ровенской области. 

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, наступающая группировка ДНР продвинулась на четыре километра за сутки наступления в Донбассе. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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