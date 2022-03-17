МО РФ продемонстрировало кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом

Министерство обороны России продемонстрировало фотографии одного из сбитых ВС РФ украинских беспилотников «Байрактар» в Киевской области. С ними можно ознакомиться ниже, в фотогалерее прямо в этой новости.

В российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ за время специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 181 украинский самолет и вертолет, а также 172 беспилотника.

При этом сообщается, что за последние сутки было, помимо прочего, сбито 12 украинских беспилотников, из которых три принадлежат к модели «Байрактар ТБ-2».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов