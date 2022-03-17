МО РФ продемонстрировало кадры одного из сбитых украинских «Байрактаров» под Киевом
В Минобороны России сообщили, что за последние сутки было сбито 12 украинских беспилотников, из которых три принадлежат к модели «Байрактар ТБ-2».
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны России продемонстрировало фотографии одного из сбитых ВС РФ украинских беспилотников «Байрактар» в Киевской области. С ними можно ознакомиться ниже, в фотогалерее прямо в этой новости.
В российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ за время специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 181 украинский самолет и вертолет, а также 172 беспилотника.
При этом сообщается, что за последние сутки было, помимо прочего, сбито 12 украинских беспилотников, из которых три принадлежат к модели «Байрактар ТБ-2».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России