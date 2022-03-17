Группировка ДНР продвинулась на четыре километра за сутки наступления в Донбассе

В Минобороны России сообщили о продвижении наступающей в Донбассе группировки ДНР. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило 4 километра», - заявил Конашенков.

По его словам, группировка ЛНР всю ночь сразу на нескольких направлениях вела успешные бои против украинских националистов внутри города Северодонецк, а также в населенном пункте Рубежное.

Кроме этого, Конашенков заметил, что Вооруженные силы России успели уничтожить 181 украинский самолет и вертолет с начала специальной военной операции.

Также официальный представитель Минобороны РФ поделился новыми данными из захваченных в биологических лабораториях США на территории Украины - в них изучалась передача человеческих болезней через летучих мышей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов