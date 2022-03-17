Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Группировка ДНР продвинулась на четыре километра за сутки наступления в Донбассе

10:24 17.03.2022
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, группировка ЛНР всю ночь сразу на нескольких направлениях вела успешные бои против украинских националистов внутри города Северодонецк, а также в населенном пункте Рубежное. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили о продвижении наступающей в Донбассе группировки ДНР. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило 4 километра», - заявил Конашенков. 

По его словам, группировка ЛНР всю ночь сразу на нескольких направлениях вела успешные бои против украинских националистов внутри города Северодонецк, а также в населенном пункте Рубежное. 

Кроме этого, Конашенков заметил, что Вооруженные силы России успели уничтожить 181 украинский самолет и вертолет с начала специальной военной операции. 

Также официальный представитель Минобороны РФ поделился новыми данными из захваченных в биологических лабораториях США на территории Украины - в них изучалась передача человеческих болезней через летучих мышей

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:20 Армия
Видео
Минобороны России: США на Украине изучали передачу человеческих болезней через летучих мышей
05:02 Армия
Видео
Сверхманевренное прикрытие: как боевые вертолеты РФ выполняют сопровождение колонн на Украине
10:21 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала спецоперации
09:47 В стране и мире
Видео
Жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами
09:14 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что страны-поставщики оружия Украине создают сами себе проблемы
Популярное
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.