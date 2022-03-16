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Оркестр ТОФ провел акцию в поддержку участников спецоперации на Украине

05:39 16.03.2022
Выстроившись латинской буквой «V», оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, в том числе марш «Багратион» и «Восточный военный округ».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В столице Приморского края военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) провел акцию в поддержку военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих поставленные задачи в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Выступление военных музыкантов состоялось на центральной площади Владивостока - площади Борцов Революции. Во время исполнения музыкальной композиции оркестр выстроился латинской буквой «V». Данный символ вместе со знаком «Z» наносится на технику российских войск, выполняющих задачи на Украине.

Воинский коллектив под руководством начальника оркестра капитана 3 ранга Ильи Сергеева исполнил несколько музыкальных композиций, в том числе марш «Багратион» и «Восточный военный округ».

Музыка всегда являлась мощным ресурсом в мобилизации сил и сплочения народа в трудные периоды войн и потрясений России. Коллектив оркестра, исполнив патриотические композиции, выразил полную поддержку проведению операции, защите граждан от фашизма и благодарности военнослужащим за их ратный труд.

Ранее подобный флешмоб с участием сразу трех военных оркестров флота был проведен на Камчатке. Военные музыканты выстроились буквой «V» и провели выступления в нескольких местах боевой славы города Петропавловска-Камчатского.

По результатам проведения флешмобов подготовлены видеоклипы, которые будут отправлены военнослужащим, выполняющим специальные задачи на Украине.

Ранее акции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите республик Донбасса прошли во многих российских городах и за рубежом. Так, в воскресенье, 13 марта, в Хабаровске прошел автопробег. В мероприятии приняли участие около сотни автомобилей, пассажиры которых держали в руках российские флаги.

Также и в Сирийской Арабской Республике в начале марта колонна из десятков автомобилей растянулась на сотни метров с буквами Z на машинах. Так бойцы народного ополчения города Скальбия и соседних поселений провинции Хама в Сирии выразили поддержку российским военнослужащим в связи с ситуацией на Украине. Командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим заявил, что в республике «солидарны с российской армией и президентом Путиным в борьбе с проявлениями фашизма в Европе».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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