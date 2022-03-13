В Хабаровске прошел автопробег в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине

В рамках акции в поддержку военной спецоперации на Украине колонна хабаровских автолюбителей выстроилась в форме латинской буквы V и проехала по улицам города. Этот автопробег - часть общероссийского движения по поддержке военнослужащих, которые сегодня отдают долг Родине на территории Украины. Акция проходит под лозунгом «Своих не бросаем».

«В честь поддержки наших войск в боях на Украине решили поддержать их, выехать и устроить такой флешмоб. Чтоб они видели и знали, что мы их поддерживаем», - рассказал автолюбитель Дмитрий Смолин.

В мероприятии приняли участие около сотни автомобилей. У пассажиров в руках были флаги России, на машинах - наклеены буквы Z и V - неофициальный символ движения.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент Владимир Путин сообщил утром 24 февраля. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства. В Минобороны заявили, что ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.