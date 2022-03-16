Путин: решение по увеличению соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума примут в брижайшее время

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ сообщил что в ближайшие сроки будет принято решение по увеличению в стране пенсий, социальных выплат, а также размера прожиточного минимума. Кроме того, глава государства анонсировал повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», - констатировал российский лидер.

Более того, Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в РФ по итогам текущего года. Президент также обратил внимание на то, что Западу не нужна сильная и суверенная Россия.