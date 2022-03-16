Путин поручил снизить уровень бедности в РФ по итогам текущего года

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов поручил снизить в России уровень бедности по итогам текущего года. По словам российского лидера, это является выполнимой задачей.

«Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», - сказал Путин.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила работать на опережение для сохранения рабочих мест россиян. Об этом она заявила в ходе обсуждения ситуации на рынке труда с участниками межведомственной рабочей группы.