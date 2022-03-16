Путин заявил, что Западу не нужна сильная и суверенная Россия

Западным странам не нужна сильная и суверенная Россия. За лицемерными разговорами о действиях коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Глава государства также добавил, что Запад не простит РФ того, что она отстаивает национальные интересы.

«Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им просто не нужна сильная, суверенная Россия», - сказал президент.

Кроме того, российский президент заявил, что присутствие сил РФ только в Донбассе растянуло бы конфликт, а войска НАТО подошли бы к границе России.