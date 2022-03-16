Лавров заявил, что не обсуждал с главой МИД Турции встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу не обсуждал организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы. Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций, они заседали в Белоруссии три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи», - заявил Лавров.

При этом Чавошоглу выразил надежду, что переговоры России и Украины приведут к положительному результату. Он также напомнил, что в рамках этих переговоров Турция организовала встречу глав МИД России и Украины.

Ранее Лавров заявил, что в переговорном процессе между Москвой и Киевом есть вероятность достижения компромисса. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стал оценивать происходящее более реалистично, раньше он делал достаточно конфронтационные заявления.