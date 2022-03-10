Опубликованы кадры встречи Лаврова с главами МИД Украины и Турции

В Анталье проходит встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Соответствующие кадры публикуют агентство Anadolu.

«Встреча в гостинице Regnum Carya началась в 11.25 по местному времени и проходит в преддверие Дипломатического форума в Анталье», - говорится в сообщении.

Также сегодня в Анталье прошла встреча главы МИД России Лаврова с турецким коллегой Чавушоглу. Как отмечала официальный представить российского дипломатического ведомства Мария Захарова, беседа прошла в формате «без галстуков».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Москвы и Киев ведут переговоры, третий раунд которых состоялся в понедельник, 7 марта.