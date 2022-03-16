В Североморске прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

В Североморске, главной базе Северного флота, прошла акция в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по помощи Донбассу.

В ней поучаствовал военный оркестр, Ансамбль песни и пляски Северного флота и юнармейцы.

Все они выстроились на центральной площади Североморска в виде букв Z и V - именно их наносят на технику ВС РФ, которая выполняет задачи в ходе спецоперации на Украине. Также участники акции вместе исполнили песню «Служить России!».

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что авиация ВС РФ за сутки поразила 128 военных объектов Украины. При этом с момента начала специальной военной операции уничтожено 111 украинских самолетов

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов