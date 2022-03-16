В Североморске прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине
Участники акции выстроились на центральной площади Североморска в виде букв Z и V - именно их наносят на технику ВС РФ, которая выполняет задачи в ходе спецоперации на Украине
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Североморске, главной базе Северного флота, прошла акция в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по помощи Донбассу.
В ней поучаствовал военный оркестр, Ансамбль песни и пляски Северного флота и юнармейцы.
Все они выстроились на центральной площади Североморска в виде букв Z и V - именно их наносят на технику ВС РФ, которая выполняет задачи в ходе спецоперации на Украине. Также участники акции вместе исполнили песню «Служить России!».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что авиация ВС РФ за сутки поразила 128 военных объектов Украины. При этом с момента начала специальной военной операции уничтожено 111 украинских самолетов
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов