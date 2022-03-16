Российская военная авиация поразила 128 объектов Украины, в том числе ЗРК «Бук» и «Оса»

За сутки в рамках проведения спецоперации российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 128 военных объектов Украины. Среди них зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, склады вооружения, командные пункты и боевая техника. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники», - заявил Конашенков на брифинге.

Также Конашенков заявил, что российская авиация и силы ПВО сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29. Также были сбиты четыре беспилотника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов