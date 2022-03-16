Эксперт объяснил суть шведского варианта демилитаризации Украины

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинские переговорщики предлагают шведский вариант демилитаризации страны, при котором Киев получит право иметь собственную армию и флот. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с телеканалом «Звезда», что этот вариант означает и как он может изменить вид Вооруженных сил Украины.

«Это нейтральный статус внеблоковой страны и ограниченное количество вооруженных сил. Ограниченный не только по численности, но и по набору вооружения. То есть страна не имеет стратегических наступательных вооружений, мощного флота, авиации, сухопутных сил. Численность Вооруженных сил Швеции составляет всего около 30 тысяч человек - если сравнить с численностью населения, то это небольшой контингент войск. Рассуждать, что там будет пока рано, потому что мы сейчас занимаемся демилитаризацией - а это значит полное разоружение, прекращение существования армии Украины», - сказал Леонков.

По словам эксперта, на данный момент армия Украины - это «пропитанные нацистской идеологией, вооруженные до зубов специалисты». После проведения демилитаризации и переговоров Россия найдет «здоровые силы, не пропитанные идеологией нацизма», с которыми можно будет договориться и оказать им поддержку, заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что шведский вариант в Кремле воспринимается как компромиссный. На данный момент он действительно обсуждается на переговорах.