В Кремле считают компромиссным шведский вариант демилитаризации Украины
В случае принятия данного варианта Украина может стать демилитаризованной страной с собственной армией.
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Шведский вариант демилитаризации Украины - который разрешит стране иметь свою армию - рассматривается в Кремле как компромиссный. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», - сказал Песков журналистам.
Как сообщил глава российского делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, в рамках обсуждения демилитаризации Украины решается вопрос о численности армии. Украинская сторона предложила действовать по примеру Австрии и Швеции.