В Кремле считают компромиссным шведский вариант демилитаризации Украины

Шведский вариант демилитаризации Украины - который разрешит стране иметь свою армию - рассматривается в Кремле как компромиссный. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», - сказал Песков журналистам.

Как сообщил глава российского делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, в рамках обсуждения демилитаризации Украины решается вопрос о численности армии. Украинская сторона предложила действовать по примеру Австрии и Швеции.