ВС РФ и Росгвардия отразили нападение украинских националистов на Каховскую ГЭС

Подразделения Вооруженных сил России и батальонно-тактическая группа Росгвардии отразили нападение украинских националистов на Каховскую ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Перед этим гидроэлектростанция была сдана российской стороне, украинская военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. После этого атаковать станцию попытались украинские националисты.

«Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что через Каховскую ГЭС организован зеленый коридор для беженцев, которые хотят вернуться домой. Причина этого - то, что гидроэлектростанция является единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 111 украинских самолетов и 160 беспилотников с начала специальной военной операции по защите Донбасса.