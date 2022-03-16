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Объект высокой важности: Росгвардия обеспечила водоснабжение юга Украины на Каховской ГЭС

Валентин Гвоздев
09:20 16.03.2022
Боев за станцию после того, как ВСУ при отступлении уничтожили мосты через Днепр, не было - под контроль Росгвардии она перешла мирно и все это время не прекращала работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бойцы Росгвардии обеспечили бесперебойную работу Каховской ГЭС, от которой зависит уровень воды в Северо-Крымском канале. Гидроэлектростанцию российские подразделения заняли в самом начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Каховская электростанция - безусловно, важнейший объект инфраструктуры. При этом она важна еще и в стратегическом плане, так как является единственной оставшейся переправой через Днепр на сотни километров. Через ее гидротехнические сооружения проходят как железнодорожный, так и автомобильный переезды.

Мосты через реку при отступлении уничтожили ВСУ. За саму станцию боев не было, под контроль Росгвардии она перешла мирно. И все это время не прекращала работу. Когда российские бойцы взяли под контроль станцию, в машинном зале работали всего две турбины. В настоящий момент работает пять и еще одна турбина находится в ремонте.

Работу станции поддерживает дежурная смена из четырех человек. При этом в штате Каховской ГЭС - 250 сотрудников, но сейчас у руководства нет возможности доставлять их на объект. До начала боевых действий, станция входила в единую сеть России, Белоруссии, Украины и Молдовы, но сейчас работает только в украинской энергосистеме. Из-за боев пришлось снизить мощность - на данный момент, она не превышает 155-ти мегаватт. Мера эта - вынужденная, так как из пяти линий электропередачи работает только одна. Но для обеспечения южных регионов страны этого достаточно.

Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она же обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для энергоснабжения юга Украины, а также водоснабжения засушливых районов. До 2014 года к таким относился и Крым. Однако после референдума, Киев решил перекрыть подачу воды на полуостров и использовать Северокрымский канал как рычаг давления на РФ. Урон сельскому хозяйству республики был нанесен колоссальный, но своих целей украинские власти так и не добились. Сейчас шлюзы канала открыты и вода вернулась в Крым. С каждым днем ее уровень поднимается все выше и выше.

Ранее в Крыму заявили, что экономические связи между регионом и Херсонской областью возобновляются. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, этому значительно поспособствовал запуск Северо-Крымского канала.

Материал подготовили: Егор Левин, Михаил Долгих

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