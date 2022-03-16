Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки

Авиация и средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили за последние сутки два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего было поражено 128 военных объектов Украины, в том числе ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

По словам Конашенкова, с начала спецоперации уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 ЗРК, 1 353 танка и других бронированных машин, 129 РСЗО, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области. Военнослужащие использовали беспилотный летательный аппарат для корректировки огня.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов