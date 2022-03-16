Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области

Во время выполнения задания военнослужащие использовали беспилотный летательный аппарат для корректировки огня. Подразделение в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием уничтожило совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

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