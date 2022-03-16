Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области
Во время выполнения задания российские военнослужащие использовали беспилотный летательный аппарат для корректировки огня.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники ВСУ в Черниговской области. Задачу выполнило подразделение артиллерии Вооруженных Сил РФ.
Во время выполнения задания военнослужащие использовали беспилотный летательный аппарат для корректировки огня. Подразделение в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием уничтожило совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов