В Госдуме РФ предупредили о возможной скорой блокировке YouTube

Заместитель главы Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что YouTube может быть вскоре заблокирован в РФ наряду с уже попавшими под ограничения сервисами компании Meta.

Горелкин отметил, что это произойдет в случае, если видеохостинг не выполнит законные требования, предъявляемые его руководству Роскомнадзором. Решительность государства в отношении блокировки соцсети Instagram он назвал четким сигналом.

«То же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», - говорится в сообщении замглавы комитета в Telegram.

Юридические основания, как отметил Горелкин, у российской стороны для этого есть. В частности, как он сообщает, не удалено более 2500 материалов деструктивной направленности, более 2 300 - с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе и «практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ».

Ранее Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Повсеместная блокировка социальной сети закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.