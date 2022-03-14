Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме РФ предупредили о возможной скорой блокировке YouTube

Егор Левин
17:06 14.03.2022
Ввиду многочисленных нарушений со стороны сервиса российская сторона обладает всеми юридическими основаниями для ограничения его деятельности.
В Госдуме РФ предупредили о возможной скорой блокировке YouTube
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель главы Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что YouTube может быть вскоре заблокирован в РФ наряду с уже попавшими под ограничения сервисами компании Meta.

Горелкин отметил, что это произойдет в случае, если видеохостинг не выполнит законные требования, предъявляемые его руководству Роскомнадзором. Решительность государства в отношении блокировки соцсети Instagram он назвал четким сигналом.

«То же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», - говорится в сообщении замглавы комитета в Telegram.

Юридические основания, как отметил Горелкин, у российской стороны для этого есть. В частности, как он сообщает, не удалено более 2500 материалов деструктивной направленности, более 2 300 - с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе и «практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ».

Ранее Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Повсеместная блокировка социальной сети закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении почти всех огневых точек украинских националистов в пригородах Мариуполя
16:23 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Панков наградил российских военных за спецоперацию на Украине
14:32 Армия
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ
14:41 В стране и мире
В Кремле назвали атакой на гражданское население украинский запуск ракеты «Точка-У» по центру Донецка
14:02 В стране и мире
Видео
Кабмин продлил программу компенсаций на детский отдых
Популярное
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.