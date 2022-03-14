Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора

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Первым регионом, наблюдавшим введение в действие ограничения, стал Дальний Восток. Повсеместная блокировка закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.

Ранее СК РФ возбудил против Meta уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности после сообщений о том, что пользователям Facebook и Instagram официально разрешается призывать к убийствам российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Позднее в Meta сообщили, что эти правила будут действовать только на самой Украине и являются временными.