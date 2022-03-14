Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора
Повсеместная блокировка социальной сети закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Универсальный сервис ведомства по проверке блокировок показывает, что доступ к сайту Instagram.com ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.
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