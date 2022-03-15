СМИ: число пострадавших в результате удара по Макеевке со стороны ВСУ увеличилось до десяти

Из Донецкой Народной Республики поступают обновленные данные о числе пострадавших в результате взрыва в центре Макеевки. По предварительной информации, в результате нового случая применения Вооруженными силами Украины тактического ракетного комплекса «Точка-У» пострадали около десяти мирных жителей в центральной части Макеевки.

«На данный момент есть информация, что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб ДНР.

Ранее сообщалось, что средствам противовоздушной обороны Донецкой республики удалось перехватить ракету, выпущенную украинскими военнослужащими. Однако, по предварительной информации, обломки ракеты упали в микрорайон «Солнечный» в Макеевке.

Информация поступала от представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Было повреждено остекление близлежащих домов и зафиксировано возгорание двух магазинов.