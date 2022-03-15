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В ДНР сообщили о четырех пострадавших в Макеевке после ракетной атаки ВСУ

Игнат Далакян
22:26 15.03.2022
По предварительным данным, имеется 4 пострадавших, среди которых есть ребенок.
© Видео: Kamishov, Telegram © Фото: mak_city, Вконтакте
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Украинские боевики в очередной раз использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Средствам ПВО ДНР удалось перехватить ракету, однако, по предварительной информации обломки ракеты упали в микрорайон «Солнечный» в Макеевке.

По предварительным данным из Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК, в результате применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке 4 пострадавших, один из них ребенок.

Сведения о последствиях атаки продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела повреждено остекление близлежащих домов и зафиксировано возгорание 2-х магазинов.

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