В ДНР сообщили о четырех пострадавших в Макеевке после ракетной атаки ВСУ

Украинские боевики в очередной раз использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Средствам ПВО ДНР удалось перехватить ракету, однако, по предварительной информации обломки ракеты упали в микрорайон «Солнечный» в Макеевке.

По предварительным данным из Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК, в результате применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке 4 пострадавших, один из них ребенок.

Сведения о последствиях атаки продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела повреждено остекление близлежащих домов и зафиксировано возгорание 2-х магазинов.