В ДНР сообщили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Макеевке

В признанной Донецкой Народной Республике заявили о новом случае применения ВС Украины тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

По информации Telegram-канала организации, пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке. Согласно данным, повреждено остекление близлежащих домов и зафиксировано возгорание 2-х магазинов. Дальнейшая информация уточняется.

Корреспондент телеканала «Звезда» Станислав Иващенко подтверждает полученную информацию.

Ранее в ДНР заявили об очередном обстреле Донецка со стороны украинских вооруженных сил. Сообщалось, что ВСУ выпустили 6 мин калибра 120 мм.