Изнутри «Варты»: ДНР вводит в строй трофейную технику ВСУ

Народная милиция ДНР восстанавливает и вводит в строй трофейную военную технику украинской армии. В частности, восстановлению подверглись бронеавтомобили «Варта» и танки Т-64. Кадры с демонстрацией вооружения публикует «Звезда».

Также Народная милиция ДНР начала получать из России новую автомобильную и боевую технику. Ранее министерство обороны РФ показало кадры передачи украинской трофейной техники и вооружения подразделениям ЛНР и ДНР. Вся эта техника была брошена ВСУ, хранилась на складе или была выведена из строя в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике заявили о новом случае применения ВС Украины тактического ракетного комплекса «Точка-У». Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.