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Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации

Алексей Алексеев
22:18 15.03.2022
Помимо артиллерии неподалеку от передовой сосредоточено множество различной военной техники, включая танки, бронетранспортеры, машины огневой поддержки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Позиции артиллерии ополченцев ЛНР находятся в поле, они хорошо замаскированы в кустарнике. Расчет батареи уходит в укрытие, как только звучит залп, ведь снаряд со стороны Украины может прилететь в ответ в любой момент.

Интервью с командиром батареи съемочная группа «Звезды» успела записать еще до выстрела гаубицы ЛНР. Артиллерист со стажем, с позывным «Крот», воевал и в 14-м, и в 15-м годах. Сейчас он наблюдает, что противник с тех пор поменял тактику и основные силы скрывает за жилыми постройками. Это мешает работать артиллерии на полную мощь.

«Можно было бы огневой налет сильный сделать, со всех сразу установок, просто смешать с землей. А так как рядом города, не получается, надо точечные удары», - рассказал командир батареи Сергей.

Солнцу и голубому небу артиллеристы не радуются. Особую угрозу при таких погодных условиях представляют беспилотники, которые не только способны обнаружить позиции или движущуюся цель, но и нанести удар.

В кабине автомобиля повышенной проходимости «Урал» доставляют боеприпасы. Водитель автомобиля Евгений ушел в ополчение добровольцем перед началом наступления Народной Милиции ЛНР. Мужчина побывал и под минометным, и под артиллерийским обстрелами. Евгений признался, что больше всего недолюбливает «Птичек», именно так здесь называют беспилотники. Он рассказал, что сразу старается уехать подальше от людей, как только замечает БПЛА в небе, чтобы товарищи не пострадали от осколков от его опасного груза, если противнику удастся его поразить.

«Первое это уехать от личного состава, рванет далеко, ну и сберечь машину и себя», - пояснил Евгений.

Помимо артиллерии неподалеку от передовой сосредоточено множество различной военной техники, включая танки, бронетранспортеры, машины огневой поддержки. Их прикрывают средства ПВО. Народная милиция ЛНР завершает охват украинской группировки возле Северодонецка.

Командование ЛНР снаряды не экономит, но при этом бережет мирных граждан и людей в погонах. Говорят, что украинским военнослужащим в скором времени нечем будет воевать, так как у них практически отрезаны пути снабжения.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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