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Не зная пощады: зачем украинские националисты обстреливают Северодонецк

Алексей Алексеев
10:52 15.03.2022
Народная милиция ЛНР наступает на Северодонецк. Потеря этого города усугубит критическое положение донбасской группировки ВСУ. Из окружающих населенных пунктов на освобожденную территорию ЛНР бегут мирные жители.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Через блокпост рядом с городом Сватово каждый день проезжают тысячи машин с беженцами из городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Там сейчас идут самые серьезные бои. Люди, которым удалось вырваться из ада, рассказывают луганским военным страшные подробности.

Народная милиция ЛНР берет в котел украинских военных, и те идут на любые меры, чтобы удержаться. Излюбленная тактика - прикрываться живым щитом из мирных жителей. Почти на каждом автомобиле, которому удалось вырваться, крупными буквами надписи «Дети» на листках бумаги на русском и на украинском языках. Их наклеивают в надежде, что по таким машинам не будут стрелять.

Под Северодонецком сейчас самая крупная группировка украинских вооруженных формирований на территории ЛНР. Там и нацбатальоны, и строевые части. Бетонные укрепления, глубоко эшелонированная оборона. Продвигаться вперед непросто, но Народная милиция наступает, и как только ВСУ отходит, с освобожденных территорий в Луганск бегут люди, часто почти без вещей и даже без топлива.

Чем дальше на Запад, тем громче слышна артиллерийская канонада. Народная милиция ЛНР вышла на административные границы старой Луганской области, почти завершив охват Северодонецка. Сопротивляются ВСУ и особенно нацбатальоны отчаянно, неофашисты прекрасно осознают свои военные преступления, понимают, что им за это грозит. В недавно освобожденном селе Невское еще вчера было тихо, а сегодня туда прилетело с десяток снарядов.

Освобождение ЛНР, как признаются сами луганские ополченцы, могло продвигаться гораздо быстрее, но чрезвычайно важно сохранить жизни  мирных людей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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