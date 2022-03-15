Не зная пощады: зачем украинские националисты обстреливают Северодонецк

Через блокпост рядом с городом Сватово каждый день проезжают тысячи машин с беженцами из городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Там сейчас идут самые серьезные бои. Люди, которым удалось вырваться из ада, рассказывают луганским военным страшные подробности.

Народная милиция ЛНР берет в котел украинских военных, и те идут на любые меры, чтобы удержаться. Излюбленная тактика - прикрываться живым щитом из мирных жителей. Почти на каждом автомобиле, которому удалось вырваться, крупными буквами надписи «Дети» на листках бумаги на русском и на украинском языках. Их наклеивают в надежде, что по таким машинам не будут стрелять.

Под Северодонецком сейчас самая крупная группировка украинских вооруженных формирований на территории ЛНР. Там и нацбатальоны, и строевые части. Бетонные укрепления, глубоко эшелонированная оборона. Продвигаться вперед непросто, но Народная милиция наступает, и как только ВСУ отходит, с освобожденных территорий в Луганск бегут люди, часто почти без вещей и даже без топлива.

Чем дальше на Запад, тем громче слышна артиллерийская канонада. Народная милиция ЛНР вышла на административные границы старой Луганской области, почти завершив охват Северодонецка. Сопротивляются ВСУ и особенно нацбатальоны отчаянно, неофашисты прекрасно осознают свои военные преступления, понимают, что им за это грозит. В недавно освобожденном селе Невское еще вчера было тихо, а сегодня туда прилетело с десяток снарядов.

Освобождение ЛНР, как признаются сами луганские ополченцы, могло продвигаться гораздо быстрее, но чрезвычайно важно сохранить жизни мирных людей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов