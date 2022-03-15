«Яндекс» назвал слухами информацию о продаже «Новостей» и «Дзена»

Представитель компании «Яндекс» заявил, что не собирается «комментировать слухи» о продаже собственных сервисов. При этом представитель холдинга VK, который по данным СМИ, стал потенциальным претендентом на покупку ресурсов, отказался от комментария.

«Не комментируем слухи», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Яндекса».

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что якобы «Яндекс» планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Причина продажи была сформулирована как «решение сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».

Ранее поисковая система «Яндекс» была утверждена как основная в технически сложных устройствах. Согласно постановлению правительства России, с 1 января 2022 года она устанавливается в гаджетах по умолчанию.