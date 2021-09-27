Кабмин утвердил «Яндекс» как основной поисковик в гаджетах в 2022 году

Поисковая система «Яндекс» утверждена как основная в технически сложных устройствах. С 1 января 2022 года она будет установлена в гаджетах по умолчанию. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

«Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"... используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», - цитирует текст документа РИА Новости.

Также сообщается, что кабмин включил «Яндекс.Браузер» и Антивирус Kaspersky в перечень программ для предустановки на компьютеры.

Ранее сообщалось, что первыми обязательными для предустановки на смартфоны в России программами станут поисковые системы и навигаторы. С 2022 года обязательными к предустановке станут те приложения, которые обеспечивают аудиовизуальный сервис, а также программы, предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских теле- и радиоканалов.