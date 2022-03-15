Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: «Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и Дзен»

Игнат Далакян
20:40 15.03.2022
Согласно информации, главным потенциальным покупателем сервисов «Яндекса» может стать холдинг VK.
СМИ: «Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и Дзен»
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
Читайте нас на:

В СМИ появилась информация о том, что якобы «Яндекс» планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», - объяснил РБК причину продажи один из его источников.

Как сообщает издание, главный потенциальный покупатель - холдинг VK. По словам источника, переговоры якобы ведутся еще с конца прошлого года.

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», - рассказал источник без подробностей.

Как сообщает издание, представитель «Яндекса» отказался комментировать слухи. Представитель VK поступил аналогичным образом.

Ранее в «Яндексе» заявили о смене генерального директора в России. Эту должность занял управляющий директор группы компании Тигран Худавердян, сменив на посту Елену Бунину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:07 Армия
Видео
Пара разрушенных штурмовиков: кадры обломков двух Су-25 ВВС Украины в Херсонской области
20:04 В стране и мире
Источник: под Киевом ликвидированы двое высокопоставленных офицеров украинской военной разведки
19:02 В стране и мире
МИД РФ: Россия официально выходит из Совета Европы
18:13 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о доставке в Мариуполь 225 тонн гумпомощи за сегодня
17:47 В стране и мире
Пушилин: несмотря на готовность иностранных добровольцев, ДНР справится с освобождением своей территории сама вместе с РФ
Популярное
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.