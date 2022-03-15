СМИ: «Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и Дзен»

В СМИ появилась информация о том, что якобы «Яндекс» планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», - объяснил РБК причину продажи один из его источников.

Как сообщает издание, главный потенциальный покупатель - холдинг VK. По словам источника, переговоры якобы ведутся еще с конца прошлого года.

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», - рассказал источник без подробностей.

Как сообщает издание, представитель «Яндекса» отказался комментировать слухи. Представитель VK поступил аналогичным образом.

Ранее в «Яндексе» заявили о смене генерального директора в России. Эту должность занял управляющий директор группы компании Тигран Худавердян, сменив на посту Елену Бунину.