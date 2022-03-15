Пушилин: несмотря на готовность иностранных добровольцев, ДНР справится с освобождением своей территории сама вместе с РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что, несмотря на многочисленные обращения иностранных добровольцев, ДНР сама освободит свою территорию от украинских националистов.

«Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения. Но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной Республики», - сказал Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР установили пофамильно всех украинских военных, виновных во вчерашней атаке на центр Донецка при помощи «Точки-У».

В настоящее время на Донбассе находится корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев. Он рассказал про попытки украинской стороны закрываться «живым щитом» из мирного населения и показал брошенную украинскую военную технику.