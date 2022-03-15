В стране и мире Установлены все фамилии украинских военных, виновных в атаке на центр Донецка Тимур Шерзад Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. © Фото: Народная милиция ДНР Читайте нас на: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что уже установлены все фамилии украинских военных, виновных в атаке центра Донецка при помощи комплекса «Точка-У». «Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование. Все фамилии виновных установлены», - сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24». Напомним, вчера в центре Донецка была сбита снаряженная кассетной боевой частью украинская ракета комплекса «Точка-У». Частично боевой заряд все же сработал, в результате погиб 21 человек, а 36 получили ранения. Обстрел велся заведомо по мирным гражданам - в центре Донецка не было никаких огневых позиций военных ДНР. В Минобороны России украинский удар по мирным жителям Донецка назвали военным преступлением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика