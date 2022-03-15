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По следам разгрома: как украинских националистов загоняют в котел на Донбассе

Тимур Шерзад
Алексей Алексеев
14:16 15.03.2022
Народная милиция ЛНР берет в котел украинских военных, и те идут на любые меры, чтобы удержаться. Излюбленная тактика - прикрываться «живым щитом» из мирных жителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Через блокпост рядом с городом Сватово каждый день проезжают тысячи машин с беженцами из городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Там сейчас идут самые серьезные бои. За ситуацией на месте следит Алексей Алексеев. 

Народная милиция ЛНР берет в котел украинских военных, и те идут на любые меры, чтобы удержаться. Излюбленная тактика - прикрываться «живым щитом» из мирных жителей.

Почти на каждом автомобиле, которому удалось вырваться, крупными буквами надписи на листках бумаги «Дети» на русском и на украинском языках. Их наклеивают в надежде, что по таким машинам не будут стрелять.

Под Северодонецком сейчас самая крупная группировка украинских вооруженных формирований на территории ЛНР. Там и нацбатальоны, и строевые части. Бетонные укрепления, глубоко эшелонированная оборона. Продвигаться вперед непросто, но войска ЛНР наступают. Как только ВСУ отходит, с освобожденных территорий в Луганск бегут люди. Часто почти без вещей и даже без топлива.

Чем дальше на запад, тем громче слышна артиллерийская канонада. Войска ЛНР вышли на административные границы старой Луганской области, почти завершив охват Северодонецка.

«Брошенный штабной украинский автомобиль. Это узел связи. Машина советская, ГАЗ-66. А оборудование сплошь иностранное, производства США. Стоит она не просто так. Видно два отверстия в топливном баке. Видимо, уходили в сторону Харькова с боем, но не получилось. Вот еще одно попадание в колесо и стойка пробита», - прокомментировал корреспондент.

Сопротивляются ВСУ и особенно нацбатальоны отчаянно, неонацисты прекрасно осознают свои военные преступления, понимают, что им грозит. В недавно освобожденном селе Невское еще вчера было тихо, а сегодня туда прилетело с десяток снарядов.

Освобождение ЛНР, как признаются сами луганские ополченцы, могло бы продвигаться гораздо быстрее, но чрезвычайно важно сохранить жизни мирных людей.

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